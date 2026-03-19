Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la chiusura di un programma televisivo con un semplice “Stop, abbiamo deciso così”. L’episodio avviene in un momento di valutazioni interne all’interno del gruppo Mediaset, che sta esaminando attentamente le strategie editoriali e i dati sugli ascolti delle trasmissioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblici in merito alle motivazioni.

Programmi Tv, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi arrivano in una fase di valutazioni interne per il gruppo Mediaset, che sta analizzando strategie editoriali e risultati d’ascolto. Nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sull’andamento aziendale, l’amministratore delegato ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche su uno dei programmi simbolo di Canale 5. Al centro dell’attenzione c’è lo storico telegiornale satirico, reduce da una stagione considerata sotto le attese sul fronte degli ascolti. In base ai dati citati, una recente puntata in prima serata si è fermata al 10,30% di share, con 1 milione e 479mila spettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Stop, abbiamo deciso così”. Chiude il programma, l’annuncio ufficiale di Pier Silvio Berlusconi

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