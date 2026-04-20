Un anno senza Francesco Semeraro | Santo? Non lo vorrebbe Ci manca il suo linguaggio incisivo

Dal terzo piano del Palazzo delle Congregazioni, il racconto di chi ha conosciuto Francesco nel corso degli ultimi anni si intreccia con i ricordi di un anno senza di lui. Semeraro, uno dei suoi collaboratori, ricorda come il Santo non avrebbe apprezzato i riconoscimenti pubblici e confida che manca il suo modo diretto e deciso di comunicare. La città del Vaticano si prepara a commemorare la memoria di una figura che ha lasciato un segno forte.

Città del Vaticano, 20 aprile 2026 – Dal terzo piano del Palazzo delle Congregazioni lo sguardo si perde lungo la facciata della basilica di San Pietro, lo si rincorre sotto il colonnato del Bernini per riacciuffarlo all’ombra delle statue severe del primo vescovo di Roma e dell’apostolo delle genti, Paolo. Santi, come potrebbe essere proclamato un giorno Bergoglio di cui si celebra il primo anniversario dalla morte? “No, no, lui non lo vorrebbe, gli faremmo un torto”, ride di gusto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi dove si vagliano i candidati a salire agli onori degli altari. L’ex vescovo di Albano nel 2013 era in mezzo ai due Papi, Francesco e Benedetto XVI, nel loro primo, storico incontro all’eliporto di Castel Gandolfo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un anno senza Francesco. Semeraro: “Santo? Non lo vorrebbe. Ci manca il suo linguaggio incisivo” Notizie correlate Villaricca, al via l’Anno Santo: la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-GiubilareIn un clima di profonda spiritualità, la cittadinanza si appresta a vivere un anno di grazia straordinario, con la parrocchia che diventerà meta di... Un anno senza Papa Francesco, il cardinale Reina: "Ha avviato una primavera"A un anno dalla morte di Papa Francesco, il cardinale vicario Baldo Reina torna sul significato del suo pontificato e sull'eredità che continua a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dio abita nel mondo a pezzi: un anno senza papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Un anno senza Francesco; Un anno senza Papa Francesco. Gian Guido Vecchi: Ha richiamato la Chiesa all’essenziale. Papa Francesco, un anno dalla morte di Bergoglio. Celebrazioni a Roma (senza Leone XIV)È trascorso un anno dalla morte di Papa Francesco e la Chiesa si trova davanti a un passaggio delicato: trasformare quel pontificato fortemente innovativo in un'eredità stabile ... ilmessaggero.it Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha lasciato un ... laprimapagina.it Francesco Emilio Borrelli. . Sull'aumento indiscriminato e fuori controllo di negozi che vendono calamite a Napoli continueremo a denunciare tutte le anomalie. facebook “È l’anniversario della scomparsa di Papa Francesco, ci tenevo a ricordarlo”. - @fabfazio #CTCF x.com