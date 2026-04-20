Un anello che tiene al guinzaglio l’intelligenza artificiale Il brevetto dell’Università di Siena

All'Università di Siena è stato sviluppato un dispositivo che collega un'intelligenza artificiale a un guinzaglio, grazie a un brevetto depositato dall'istituto. L'oggetto, di forma circolare, è stato progettato per interagire con sistemi di intelligenza artificiale attraverso sensori integrati. La creazione mira a facilitare il controllo e l'interazione con le tecnologie di intelligenza artificiale in modo più diretto e pratico.

Siena, 20 aprile 2026 – All’ Università di Siena è stato realizzato un anello che permette di dialogare con l' intelligenza artificiale senza schermi, tastiere che interrompono il flusso comunicativo tra due interlocutori, aprendo una nuova frontiera nelle interfacce uomo-macchina: l' IA come estensione diretta del cervello umano. Il progetto "Dispositivo indossabile per il potenziamento cognitivo contestuale mediante interfaccia sensorimotoria" è un’ invenzione il cui brevetto è stato appena depositato dall'Ateneo senese, frutto di una ricerca coordinata dal professor Domenico Prattichizzo con quattro inventori e una dozzina di ricercatori coinvolti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un anello che tiene al guinzaglio l’intelligenza artificiale. Il brevetto dell’Università di Siena Notizie correlate Intelligenza artificiale e antropologia: due professori palermitani al simposio internazionale dell’università di St AndrewsUn contributo della ricerca accademica italiana sarà presente nel dibattito internazionale sul rapporto tra intelligenza artificiale, educazione e... Settimana dell’inclusione all’Università di Macerata dal 23 al 28 marzo: focus su disabilità, Progetto di vita e intelligenza artificialeDal 23 marzo l'Università di Macerata ospita la Settimana dell'inclusione: incontri su disabilità, diritti, intelligenza artificiale e didattica... Contenuti e approfondimenti Un anello che tiene al guinzaglio l’intelligenza artificiale. Il brevetto dell’Università di SienaSiena, 20 aprile 2026 – All’Università di Siena è stato realizzato un anello che permette di dialogare con l'intelligenza artificiale senza schermi, tastiere che interrompono il flusso comunicativo ... msn.com L'Università di Siena ha creato un anello che rende l'IA un'estensione del cervello umanoAll'Università di Siena è stato realizzato un anello che permette di dialogare con l'intelligenza artificiale senza schermi, tastiere che interrompono il flusso comunicativo tra due interlocutori, ... gonews.it