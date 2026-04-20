A metà stagione, la Roma si trova con 25 punti raccolti in 16 partite del campionato 2026. Dall’inizio dell’anno, la squadra ha disputato tutte le gare senza superare questa soglia di punti, mantenendo una media che si attesta intorno a circa 1,56 punti a partita. La situazione evidenzia una fase difficile per i giallorossi, che si trovano a dover affrontare un percorso complesso per migliorare la propria posizione in classifica.

Dal 3 gennaio 2026 la Roma non è andata oltre i 25 punti nelle 16 gare giocate, con una media punti che è vertiginosamente scesa rispetto al bottino raccolto nelle 17 gare del 2025: 1,56 nel nuovo anno contro 1,94 nello scorso Tuttavia, i giallorossi possono invocare alcune attenuanti: non è un caso, infatti, che il rendimento della Roma da gennaio in poi sia calato, complice una lunga serie di infortuni che ha decimato la rosa e ha impedito al tecnico di disporre di alternative adeguate per gestire al meglio la fase calda della stagione. Roma a due facce: più reti fatte, ma anche più incassate. Se in questo 2026, soprattutto grazie al contributo di Malen, il rendimento offensivo è migliorato, la difesa, che nella prima parte di stagione sembrava impenetrabile, ha perso solidità.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Un 2026 complicato per la Roma: solo 25 punti in 16 partite

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