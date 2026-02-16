Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16 | 25

Il traffico a Roma si è intensificato ieri a causa di un veicolo in avaria che ha causato code tra Fiumicino e Pontina, rallentando gli spostamenti degli automobilisti. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla per le prossime ore, prevedendo precipitazioni sparse in provincia di Rieti e Viterbo. In alcune zone, come il Grande Raccordo Anulare, si registrano blocchi e rallentamenti tra Nomentana e Prenestina, mentre la Cassia bis è in coda a causa di incidenti. Il trasporto aereo è compromesso da uno sciopero nazionale di 24 ore, che potrebbe port

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramato dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 69 ore previste precipitazioni sparse in provincia di Rieti e Viterbo raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida spostiamoci sul grande raccordo anulare dove interna Cassia bis installare assiste in coda e a seguire tra Nomentana e Prenestina mentre in esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina a causa di un veicolo in avaria e a seguire code a tratti tra Laurentina diramazione Roma Sud spostiamoci risultato Roma della 23 incolonnamenti in corsia centrale tra Togliatti e Tor Cervara direzione del raccordo mentre su via dell'aeroporto di Fiumicino traffico intenso tra l'aeroporto e via Trincea delle Frasche in direzione di Tor boacciana uno sguardo al trasporto aereo per la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore per tanto diversi voli potrebbero subire cancellazioni o ritardi infine il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo extra urbana rinnovo l'infrastruttura con conseguente chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì con le ultime partenze dei treni da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con bus sostitutivi Sempre nell'ambito del trasporto ferroviario sulla tratta urbana della linea Roma Viterbo da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corse bus in partenza dalla stazione di Flamini alle ore 20:20 e da Montebello alle ore 21:20 davanti a venire da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio