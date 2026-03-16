Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni, con informazioni fornite il 16 marzo 2026 alle 16:25. La rete di trasporto pubblico e le strade vengono monitorate costantemente per fornire dati aggiornati agli utenti. La redazione ha raccolto queste indicazioni per informare chi si sposta nella capitale e nelle zone limitrofe.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto l'incidente all'altezza del Bivio con la A1 Roma Firenze con la circolazione la tornata regolare ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico tra casa e ABS Flaminia e poi proseguendo tra Nomentana e la Roma Teramo fine s'era invecchiato in cui Laurentina la diramazione Roma Sud code anche sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Fiorentini fino a Tor Cervara in direzione del raccordo anulare le consolari con entrambe le direzioni sulla Salaria fonte di papà e. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autori del... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it I lavori dell’Arst per la metropolitana leggera proseguono in via Roma e sarà interessata la corsia preferenziale. Da lunedì 16 marzo realizzeremo due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, migliorando la viabilità. Con la chiusura della corsia preferenzial - facebook.com facebook