San Lorenzo ubriaco dà in escandescenza in strada | calci e pugni ai poliziotti
Questa mattina a San Lorenzo un uomo di 33 anni peruviano ha dato in escandescenza in strada, scagliandosi contro la polizia. Dopo aver bevuto troppo, ha iniziato a dare calci e pugni agli agenti intervenuti per calmare la situazione. Alla fine, è stato arrestato e portato via dalle forze dell’ordine.
Si è scatenato contro gli agenti, aggrediti con calci e pugni. Momenti di tensione nella mattinata di sabato 31 gennaio su viale delle Provincie, nel quartiere di San Lorenzo, dove è stato arrestato un 33enne di nazionalità peruviana. Gli animi si sono surriscaldati poco dopo le 8 con il caos che si è scatenato nei pressi di un night club. Alle forze dell'ordine era arrivata la segnalazione di una aggressione in strada. Qui hanno trovato il 33enne, che urlava a squarciagola. Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno voluto accertarsi se avesse avuto bisogno di qualcosa ma lui - in evidente stato di alterazione dovuta, probabilmente all'assunzione di alcol - è andato su tutte le furie.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su San Lorenzo Urbani
Ventenne va in escandescenza: agenti picchiati con calci e pugni
Un giovane di 20 anni di origine tunisina ha reagito in modo violento durante un intervento delle forze dell'ordine, colpendo gli agenti con calci e pugni.
Sorpresi a rubare: calci e pugni ai dipendenti, poi picchiano anche i poliziotti
Un episodio di violenza si è verificato presso il supermercato Pam di Via Porcellaga a Brescia, dove alcuni individui hanno reagito con calci e pugni ai dipendenti, proseguendo poi con l'aggressione ai poliziotti intervenuti.
Ultime notizie su San Lorenzo Urbani
Argomenti discussi: Carlo Calenda attacca Alessandro Barbero dopo la frase sulla Crimea in Russia, spero sia ubriaco.
Spacciatore ubriaco inseguito per 10 chilometri, esce di strada e si ribalta. ArrestatoFirenze, 14 ottobre 2024 - Ha seminato il panico per le strade del basso Mugello nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì ma la sua corsa è stata interrotta dalle forze dell'ordine. Quando una ... lanazione.it
***Venezia - Reflections. Campo San Lorenzo*** - facebook.com facebook
questo restauratore di San Lorenzo in Lucina è pazzesco... #SanLorenzoinLucina #Meloni #Valentinetti #2febbraio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.