San Lorenzo ubriaco dà in escandescenza in strada | calci e pugni ai poliziotti

Questa mattina a San Lorenzo un uomo di 33 anni peruviano ha dato in escandescenza in strada, scagliandosi contro la polizia. Dopo aver bevuto troppo, ha iniziato a dare calci e pugni agli agenti intervenuti per calmare la situazione. Alla fine, è stato arrestato e portato via dalle forze dell’ordine.

Si è scatenato contro gli agenti, aggrediti con calci e pugni. Momenti di tensione nella mattinata di sabato 31 gennaio su viale delle Provincie, nel quartiere di San Lorenzo, dove è stato arrestato un 33enne di nazionalità peruviana. Gli animi si sono surriscaldati poco dopo le 8 con il caos che si è scatenato nei pressi di un night club. Alle forze dell'ordine era arrivata la segnalazione di una aggressione in strada. Qui hanno trovato il 33enne, che urlava a squarciagola. Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno voluto accertarsi se avesse avuto bisogno di qualcosa ma lui - in evidente stato di alterazione dovuta, probabilmente all'assunzione di alcol - è andato su tutte le furie.🔗 Leggi su Romatoday.it

