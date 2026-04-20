Ultimissime Juve LIVE | le pagelle di Juve Bologna e le parole di Spalletti

Nelle ultime ore, sono arrivate le pagelle della partita tra Juventus e Bologna, accompagnate dalle dichiarazioni dell’allenatore della squadra avversaria. La redazione di JuventusNews24 aggiorna costantemente le notizie in tempo reale, offrendo un quadro completo delle situazioni più recenti riguardanti la società bianconera. L’attenzione si concentra sugli sviluppi di giornata, con particolare riguardo agli aspetti legati alle prestazioni e alle parole di chi guida il team ospite.

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