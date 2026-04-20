Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Akanji le parole di Ausilio e Malagò

Nelle ultime ore sono arrivate diverse novità riguardanti la squadra nerazzurra, tra cui un’intervista di un calciatore e le dichiarazioni di alcuni dirigenti. Le notizie in tempo reale includono aggiornamenti importanti sulla situazione attuale del club e sui commenti di figure coinvolte. La giornata si è concentrata su eventi e parole che riguardano il mondo dell’Inter, con attenzione alle dichiarazioni più recenti e alle discussioni in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 20 APRILE. Ausilio sicuro: «Chivu? Mai avuto dubbi e Bastoni ha un contratto con noi. Sul calcio italiano dico che.». Ausilio ha parlato al margine dell’evento Inside the Sport 2026. Le parole del direttore sportivo dell’Inter sul futuro dei nerazzurri e del calcio italiano Malagò spaventa tutti: «Non ho la certezza di portare avanti la candidatura.🔗 Leggi su Internews24.com

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