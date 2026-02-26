Ultimissime Inter LIVE | l’intervista di Ausilio nuovo scenario per Barella nome pazzesco per la porta

Ecco le ultime notizie in casa nerazzurra: l’intervista di Ausilio apre a nuove possibilità per Barella, mentre si fanno strada voci su un nome importante per la porta. La giornata è ricca di aggiornamenti sulle strategie e sui movimenti di mercato che coinvolgono il club. Restano da seguire le evoluzioni che potrebbero influenzare il futuro della squadra.

Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all'Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l'eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all'ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.