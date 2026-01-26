La quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile si avvicina, con le squadre che si preparano alla fase finale. Tra le sfide in programma, spicca l’incontro Zeren-Conegliano, un momento importante per definire le posizioni. Gli scenari sono ormai chiari, ma alcuni dettagli potrebbero ancora influenzare gli esiti dei gruppi, mantenendo alta l’attenzione sulle prossime partite.

La quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile arriva con scenari ormai ben delineati ma ancora aperti nei dettagli che contano. Per le squadre italiane il turno propone impegni di peso e contesti diversi: Conegliano è attesa dalla trasferta di Ankara contro lo Zeren, Milano fa visita all’Olympiacos al Melina Merkouri di Rentis, Novara ospita il Budowlani?ód? al Pala Igor mentre Scandicci è di scena in Romania contro l’Alba Blaj. Sfide che valgono soprattutto in chiave gestione e posizionamento, in una fase in cui la Champions chiede continuità, solidità mentale e attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-Conegliano

Approfondimenti su campions league

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su campions league

Argomenti discussi: Le squadre della fase campionato di Champions League 2025/26; Champions League maschile, la 3^ giornata su Sky; Dove vedere in tv Olympiakos-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Champions League femminile, Conegliano liquida Dresda 3-0. Pantere già certe della qualificazione.

Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-ConeglianoLa quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile arriva con scenari ormai ben delineati ma ancora aperti nei dettagli che contano. oasport.it

Oggi in TV, inizia la Champions femminile: Juventus-Benfica su Disney+Inizia la Champions League femminile con Juventus e Roma a rappresentare l'Italia. Quattro le gare in programma quest'oggi, con le bianconere che apriranno le danze: alle 18.45 la sfida con il Benfica ... tuttomercatoweb.com

CHAMPIONS LEAGUE - #NapoliChelsea, la terna arbitrale: Arbitro: Turpin IV Uomo: Buquet VAR: Brisard AVAR: Dechepy - facebook.com facebook