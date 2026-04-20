Uil Funzione Pubblica | Benedetti guida 25mila lavoratori nel Lazio

Claudio Benedetti è stato nominato alla guida della Uil Funzione Pubblica di Roma e Lazio, una delle più grandi federazioni regionali della Uil. Con un’esperienza di oltre dieci anni nel settore sanitario, Benedetti si occuperà di coordinare circa 25.000 lavoratori della regione. La sua nomina segna un nuovo capitolo per la rappresentanza dei dipendenti pubblici nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle categorie coinvolte.

Claudio Benedetti assume la guida della Uil Funzione pubblica di Roma e Lazio, portando l’esperienza trentennale maturata nel settore sanitario alla presidenza della più rilevante federazione regionale della Uil. La nomina, avvenuta durante il primo congresso dell’organizzazione, sancisce una nuova fase per il sindacato che rappresenta circa 25mila lavoratori distribuiti tra ministeri, enti locali e strutture sanitarie del territorio. Il nuovo segretario generale, nato nel 1973 e con un percorso accademico focalizzato sulla consulenza del lavoro e sulle relazioni aziendali, proviene direttamente dal comparto ospedaliero della San Giovanni Addolorata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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