Vincenzo Torino è il segretario generale Uil Funzione Pubblica di Napoli e Campania

Vincenzo Torino è il segretario generale della Uil Funzione Pubblica per Napoli e la regione Campania. La sua nomina è stata ufficializzata dopo un processo che ha coinvolto il consiglio direttivo dell’organizzazione. Torino si occupa di rappresentare i lavoratori del settore pubblico e di promuovere le istanze dei dipendenti pubblici nella zona. La sua nomina è stata comunicata in un comunicato ufficiale della confederazione.

Vincenzo Torino è i segretario generale Uil Fp Napoli e Campania. La nomina, giunta al termine dei lavori del primo Congresso regionale Uip che si è tenuto stamane al Grand Hotel Serapide a Pozzuoli, si pone come il momento conclusivo di un percorso di fusione tra la Uil Fpl e la Uil Pa Napoli e Campania e che ha portato alla nascita della Uil Fp Napoli e Campania. L’organizzazione si pone l’obiettivo di rappresentare nella maniera più adeguata e al passo con i tempi i lavoratori della Sanità, degli Enti locali e delle Pubbliche amministrazioni centrali, raccogliendo le sfide poste dalle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e, in particolare, nei servizi pubblici.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Uil funzione pubblica, Luigi Fabrizio Danile eletto segretario generale al primo congresso provinciale Nasce anche a Catania la UIil Funzione Pubblica: Mario Conti eletto segretario generaleLa nuova federazione nasce dall'unificazione della Uil Federazione dei Poteri Locali e della Uil Pubblica Amministrazione.