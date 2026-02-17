Oggi a Ginevra, Ucraina e Russia si incontrano di nuovo per negoziare, con gli Stati Uniti che cercano di facilitare il dialogo. Zelensky ribadisce che l’obiettivo è impedire a Putin di ottenere concessioni. La sessione si svolge in un clima teso, mentre le parti cercano di trovare un punto di accordo dopo quasi quattro anni di conflitto.

(Adnkronos) – Ucraina e Russia tornano al tavolo dei negoziati. A Ginevra, con la mediazione degli Stati Uniti, nuovo round di trattative per provare a porre fine alla guerra che si appresta a tagliare il traguardo dei 4 anni. Il nodo centrale è rappresentato ancora dalla definizione della questione territoriale, con il Donbass sotto i riflettori. La Russia punta ad ottenere tutta la regione, che attualmente non controlla. L’Ucraina non è disposta ad accettare mutilazioni territoriali e ritiene in ogni caso indispensabile il ricorso ad un referendum, che richiederebbe però un cessate il fuoco. Le posizioni sinora hanno creato un muro contro muro, complicando l’opera di Donald Trump in versione pacificatore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina-Russia, oggi negoziati in Svizzera. Zelensky: “Putin non deve prendere nulla”

Oggi si svolge un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, confermato dopo il rinvio di ieri.

Durante un incontro con il presidente ucraino Zelensky, Donald Trump ha dichiarato che la guerra in Ucraina deve terminare, sottolineando che non sono state discusse questioni di confine.

