Ucraina Zelensky | La guerra deve finire per davvero

Mercoledì il presidente ucraino Zelensky ha confermato che le autorità di Kiev e Mosca stanno lavorando a un nuovo scambio di prigionieri. Le due parti hanno raggiunto un accordo e stanno pianificando le prossime mosse. Zelensky ha ribadito che la guerra deve finire per davvero, ma ancora non ci sono date precise. La notizia arriva mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per trovare una soluzione al conflitto.

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato mercoledì che le squadre negoziali ucraine e russe hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri nel prossimo futuro. "La posizione dell'Ucraina è molto chiara: la guerra deve finire davvero. La Russia deve essere pronta a questo", ha dichiarato nel suo consueto videomessaggio serale. Le parole arrivano nel giorno in cui gli emissari di Mosca e Kyiv si sono incontrati ad Abu Dhabi per un nuovo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto.

