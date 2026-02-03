Ucraina ancora missili e droni russi su Kiev e Kharkiv

La notte in Ucraina si è riempita di sirene e esplosioni. Missili e droni russi hanno colpito ancora Kiev e Kharkiv, facendo scattare gli allarmi nelle città. Le bombe hanno svegliato i residenti e causato danni alle infrastrutture, mentre le forze ucraine cercano di respingere l’offensiva. La tensione resta alta e nessuno sa quanto durerà questa escalation.

Allarmi aerei su molte regioni, esplosioni per diverse ore nel Dnipropetrovsk. I media di Mosca: i soldati ucraini stanno abbandonando Sumy I militari ucraini starebbero abbandonando in modo precipitoso le loro posizioni nel distretto di Krasnopolsky, nell'oblast di Sumy. Lo hanno riferito all'agenzia Ria Novosti fonti delle forze di sicurezza russe."Le difese delle Forze armate ucraine stanno letteralmente cedendo, il personale fugge abbandonando le proprie armi", ha dichiarato una fonte dell'agenzia, aggiungendo che nelle postazioni lasciate sarebbero state rinvenute bottiglie di alcol vuote e dispositivi di protezione individuale.

