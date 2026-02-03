La tregua del gelo in Ucraina è finita. La Russia ha ripreso i bombardamenti, colpendo anche infrastrutture energetiche. In diverse città e villaggi, come Kiev e Kharkiv, sono rimasti senza elettricità. La situazione si fa sempre più tesa e difficile da gestire.

In Ucraina finita la tregua del gelo. La Russia ha ripreso i bombardamenti anche contro le infrastrutture energetiche, lasciando 50 città e villaggi senza elettricità. Nella notte massicci raid di Mosca con missili e droni su Kiev. Nella capitale, dove le temperature sono intorno ai -20 C, oltre mille edifici sono senza riscaldamento. Attacchi anche nell’oblast di Kharkiv, almeno un morto e cinque feriti. “Mosca preferisce condurre nuovi attacchi piuttosto che affidarsi ai colloqui di pace”, ha dichiarato sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo gli ultimi raid e alla vigilia della ripresa dei negoziati trilaterali Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, missili e droni russi su Kiev e Kharkiv

La notte in Ucraina si è riempita di sirene e esplosioni.

Stanotte Kiev e Kharkiv sono state colpite da una serie di attacchi con missili e droni provenienti dalla Russia.

Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

