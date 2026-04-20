Ucciso e bruciato fuori allo stadio 3 arresti dopo 22 anni

Dopo più di 22 anni, sono stati effettuati tre arresti legati a un omicidio avvenuto fuori da uno stadio, in cui la vittima è stata uccisa e successivamente bruciata. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, su incarico della Procura di Napoli e sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine ha portato all’individuazione dei sospettati coinvolti nel delitto.

Un omicidio di oltre 20 anni e tre arresti in seno al clan dei Casalesi. E’ l’attività posta in essere dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Violenza allo stadio. Tifosi del Cesena assolti dopo 7 anniLa Corte d’Appello di Bologna ribalta la sentenza di primo grado del tribunale di Forlì e pronuncia l’assoluzione per tre tifosi del Cesena... Omicidio Stadio San Nicola Bari: arrestato il presunto killer dopo 22 anniVentiquattro anni di silenzio interrotti da un’impronta digitale e dalle confessioni di un pentito. Aggiornamenti e dibattiti Ucciso e bruciato fuori allo stadio, 3 arresti dopo 22 anniUn omicidio di oltre 20 anni e tre arresti in seno al clan dei Casalesi. E’ l’attività posta in essere dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Caserta su delega del Procura ... casertanews.it Ucciso con 30 coltellate e bruciato. Giudizio immediato per gli accusatiGiudizio immediato per i tre accusati dell’omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l’uomo di origine turche ucciso con trenta coltellate all’alba del 23 luglio scorso e poi bruciato in un monolocale al ... ilgiorno.it