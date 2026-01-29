Omicidio Stadio San Nicola Bari | arrestato il presunto killer dopo 22 anni

Dopo 22 anni di silenzio, gli investigatori sono riusciti a mettere fine a un caso di omicidio avvenuto allo Stadio San Nicola di Bari. La svolta è arrivata grazie all’analisi di un’impronta digitale e alle confessioni di un pentito, che hanno portato all’arresto del presunto killer. La vittima, un uomo di 40 anni, è stata uccisa in circostanze ancora da chiarire, ma ora si può dire che il mistero si è finalmente aperto.

Ventiquattro anni di silenzio interrotti da un'impronta digitale e dalle confessioni di un pentito. Si chiude così il cerchio sull'omicidio di un uomo di 40 anni, originario di Brindisi, freddato nella notte del 4 maggio 2002 nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato un pregiudicato, ritenuto l'esecutore materiale del delitto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. La ricostruzione La ricostruzione degli inquirenti delinea un piano spietato e collaudato. Quella notte, il commando — composto da tre persone — era uscito a "caccia" di clienti delle prostitute che frequentavano la zona dello stadio, con l'obiettivo di rapinarli.

