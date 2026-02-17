Violenza allo stadio Tifosi del Cesena assolti dopo 7 anni

Tre tifosi del Cesena, coinvolti in un episodio di violenza allo stadio, sono stati assolti dopo sette anni di silenzio. La Corte d’Appello di Bologna ha deciso di cancellare la condanna emessa nel 2023, che prevedeva tre mesi di carcere con pena sospesa, per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I tre uomini, di circa trent’anni, erano stati condannati dal tribunale di Forlì, ma ora la giustizia ha ribaltato quella decisione. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra tifoserie durante una partita, e il caso aveva attirato l’atten

La Corte d'Appello di Bologna ribalta la sentenza di primo grado del tribunale di Forlì e pronuncia l'assoluzione per tre tifosi del Cesena trentenni, condannati nel 2023 a tre mesi di reclusione (pena sospesa) per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si attendono le motivazioni della sentenza d'appello. I fatti risalgono al 20 ottobre del 2019, quando si è disputato il derby Rimini-Cesena allo stadio di Rimini, concluso con un pareggio (1-1). Una partita senza intoppi e imprevisti nel terreno di gioco, ma con qualche segno di 'escandescenza' - da parte dei tre tifosi cesenati - solo dopo la conclusione della gara.