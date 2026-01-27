Franco Amoroso ucciso da un tumore era rimasto per ore a terra in pronto soccorso | la sua foto aveva fatto il giro d' Italia

Franco Amoroso, 60 anni di Treviso, è deceduto a causa di un tumore. La sua lunga attesa in pronto soccorso e le condizioni di abbandono sono state al centro di un'attenzione nazionale. La vicenda mette in luce le criticità del sistema sanitario e la necessità di interventi più efficaci per tutelare i pazienti.

Non ce l'ha fatta Franco Amoroso, il 60enne originario di Treviso e residente a Senigallia la cui foto a terra nella sala d'aspetto del pronto soccorso aveva fatto il giro d'Italia generando un'ondata di indignazione.Le ore d'attesa senza una barellaIl 12 gennaio scorso Franco si era recato in.🔗 Leggi su Today.it

Franco, un uomo di 60 anni affetto da tumore, è deceduto dopo aver trascorso ore al pronto soccorso di Senigallia.

La tragica morte di Franco Amoroso, 60 anni, evidenzia le criticità legate ai tempi di attesa nei pronto soccorso italiani.

