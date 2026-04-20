Ucciso con decine di fendenti a Padova | la vittima è un friulano di 48 anni

Una notte di violenza si è consumata a Padova, dove un uomo di 48 anni, originario del Friuli e residente da diversi anni in Veneto, è stato ferito mortalmente con numerose coltellate. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione, che si è conclusa con il decesso della vittima. Al momento, non sono stati resi noti elementi certi riguardo al movente o all’identità dell’aggressore.