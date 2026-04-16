Morto Manninger l’ex portiere della Juventus vittima di un incidente Aveva solo 48 anni la ricostruzione di quanto accaduto

Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, è deceduto a 48 anni a causa di un incidente. La notizia ha suscitato sconcerto nel mondo del calcio, che ricorda la sua carriera e il suo passato con la squadra torinese. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La sua scomparsa rappresenta una perdita improvvisa per il settore sportivo.

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