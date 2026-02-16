Pranzo tra ex fidanzati a Padova finisce a botte | donna di 48 anni in ospedale 22enne arrestato

A Padova, una donna di 48 anni è finita in ospedale dopo un pranzo con il suo ex fidanzato, che si è trasformato in una colluttazione violenta. Il giovane di 22 anni ha colpito l’ex compagna con schiaffi e pugni, minacciandola anche con un coltello. La lite è scoppiata improvvisamente, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dell’uomo.

Eseguito a Padova un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Una donna di 48 anni è stata aggredita dall’ex compagno, un 22enne marocchino, che si era recato presso la sua abitazione con la scusa di recuperare alcuni effetti personali. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato, intervenuta dopo la richiesta di aiuto della vittima, e arrestato. All’aggressore sono state imposte misure cautelari e avviata la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. L’aggressione e la richiesta di aiuto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 10 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Pranzo tra ex fidanzati a Padova finisce a botte: donna di 48 anni in ospedale, 22enne arrestato Botte e violenze (reiterate) alla moglie, lei finisce in ospedale: marito arrestato dalla polizia Venerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara è intervenuta in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna vittima di ripetute violenze da parte del marito. Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena e scaricata all'ospedale. Arrestato il fratello di 28 anni La polizia ha arrestato il fratello di 28 anni, Giuseppe Musella, dopo aver ucciso con una coltellata alla schiena una ragazza di 22 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Pranzo tra ex fidanzati a Padova finisce a botte: donna di 48 anni in ospedale, 22enne arrestatoArrestato a Padova un 22enne per maltrattamenti: ha aggredito l’ex compagna con schiaffi, pugni e minacce con coltello. virgilio.it Chamade Lab - Ristorante Pizzeria. No-Lounge · 'O sole mio. Menù di mare da 58 euro a coppia con bottiglia di disponibile anche domenica a pranzo #ristorante #pizzeria #domenica #menufisso #pranzo Menù fisso economico Napoli - facebook.com facebook