Ascoli scoppia una lite nell' appartamento | accoltellato a morte il parrucchiere Niko Tacconi Fermato un uomo

Nella città di Ascoli, una lite tra due persone in un appartamento si è conclusa con un episodio di violenza. Un uomo di 34 anni è stato accoltellato e ha perso la vita a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno fermato un uomo coinvolto nel fatto. La dinamica dell’accaduto e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 34 anni che è morto per le gravi ferite riportate. La vittima è il parrucchiere Niko Tacconi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi ad Ascoli, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette dove è morto qualche ora dopo l'accoltellamento.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, scoppia una lite nell'appartamento: accoltellato a morte il parrucchiere Niko Tacconi. Fermato un uomo Notizie correlate Ascoli, scoppia una lite nell'appartamento: accoltellato a morte il parrucchiere Nico Tacconi. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 34 anni che è morto per le gravi ferite riportate. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è grave. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli.