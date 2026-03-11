Va al lavoro completamente ubriaco sviene davanti dai bambini

Martedì mattina a Bagolino, un uomo che si presentava ubriaco si è recato al lavoro e, poco dopo, si è accasciato davanti a dei bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'ambulanza di Ata Soccorso e le forze dell'ordine dei carabinieri di Salò. L’uomo è stato soccorso per un’intossicazione etilica e trasportato in ospedale.

In gergo sanitario, è stato soccorso per un'intossicazione etilica: è il motivo per cui nella mattinata di martedì al plesso scolastico di Via Alberto Lombardia a Bagolino si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza, sul posto un'autolettiga di Ata Soccorso, oltre che dei carabinieri di Salò. Un viavai che inevitabilmente non è passato inosservato: l'allarme è scattato poco prima delle 9.30, quando il collaboratore scolastico (volgarmente: il bidello) si è sentito male a scuola. L'avrebbero trovato privo di sensi, forse svenuto per il troppo alcol ingerito fin di prima mattina: sono stati allora allertati i soccorsi, e la centrale operativa come detto ha inviato sul posto l'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

