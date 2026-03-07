Nella notte tra il 4 e il 5 marzo a Cologno Monzese, un uomo ha aggredito la convivente e successivamente ha aggredito anche i soccorritori e i carabinieri intervenuti. L’episodio è stato segnalato tramite una telefonata al 118, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi arrestato in seguito alle violenze.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cologno Monzese, picchia la convivente e poi aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestato

Leggi anche: Aggredisce la convivente a Campagna, arrestato dai carabinieri

Aggiornamenti e notizie su Cologno Monzese.

Temi più discussi: Picchia la compagna e i soccorritori che la aiutano: calci e pugni anche ai carabinieri; Cologno Monzese, picchia la convivente e poi aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestato; Picchia la compagna e aggredisce Carabinieri e soccorritori per evitare che aiutino la donna; Cologno Monzese picchia la convivente e poi aggredisce i soccorritori e i carabinieri | arrestato.

Cologno Monzese, picchia la convivente e poi aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestatoNella notte tra il 4 e il 5 marzo, una telefonata al 118 si è trasformata in una scena di violenza incontrollata. I Carabinieri della Tenenza di Cologno ... ilnotiziario.net

Picchia la compagna e i soccorritori che la aiutano: calci e pugni anche ai carabinieriPrima la violenza tra le mura domestiche contro la compagna. Poi l'aggressione ai soccorritori del 118 intervenuti per assistere la donna e infine calci e pugni anche ai carabinieri. E un'auto di ... milanotoday.it

Gli screening verranno effettuati a Cinisello Balsamo e a Cologno Monzese facebook

"CIRFOOD apre i nuovi Uffici Territoriali a Cologno Monzese. L’inaugurazione rappresenta un momento significativo nel percorso di sviluppo e consolidamento dell’impresa nella regione". Ne parla @FoodserviceITA. x.com