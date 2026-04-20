Ubriaco alle 11 di mattina spintona un passante per rubargli la bici | finisce in manette

Nella mattina del 18 aprile, i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, in seguito a un episodio avvenuto poco prima. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, visibilmente alterato dall'alcol, ha spinto un passante nel tentativo di sottrargli la bicicletta. L'intervento dei militari ha portato all'arresto in flagranza di reato.

Un'aggressione forse dettata dai fumi dell'alcol, comunque finita in breve tempo e con l'arresto. Nella mattinata dello scorso 18 aprile, i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 28 anni, già noto alle forze.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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