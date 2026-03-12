Picchiano un ragazzo per rubargli la bici e molestano una donna in centro a Gallarate | due arresti

Due giovani sono stati arrestati a Gallarate, in provincia di Varese, con l’accusa di aver rapinato un ragazzo, picchiandolo per rubargli la bici, e di aver molestato una donna in centro. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti dopo aver raccolto le testimonianze delle vittime e aver condotto le indagini. Gli arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore.

