Guida senza patente e con un braccio ingessato poi si scaglia contro la polizia

Cadorago, 19 febbraio 2026 – Un uomo senza patente e con un braccio ingessato ha aggredito gli agenti della polizia stradale durante un controllo. La scena si è svolta ieri pomeriggio alle 16, nell’area di servizio Lario Est sull’autostrada A9. L’uomo, che stava guidando un’auto a noleggio, è stato fermato per i documenti. Quando gli agenti gli hanno chiesto di mostrare i documenti, lui ha reagito in modo violento, cercando di scappare e scagliandosi contro di loro. La situazione si è conclusa con l’intervento di altri agenti.

