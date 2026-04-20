Tuttosport – Italiano amaro | La Juve l’ha potuta preparare noi… Bernardeschi dentro per lo Stadium

Il Bologna ha subito due sconfitte consecutive, prima in Europa League contro l’Aston Villa e poi in Serie A contro la Juventus. La partita contro i bianconeri si è conclusa con un risultato negativo per gli emiliani, che hanno tentato di reagire senza successo. La squadra avversaria, invece, ha potuto contare su alcune scelte di formazione e sull’assenza di alcune pedine chiave. La sfida si è giocata in uno stadio gremito di tifosi.

2026-04-19 23:17:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Niente da fare per il Bologna, che dopo la pesante sconfitta in Europa League contro l’Aston Villa è stata battuta anche in Serie A dalla Juventus. Le reti di David e Thuram hanno condannato i rossoblù, che vedono la zona delle coppe europee allontanarsi sempre di più. Al termine della partita l’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Dazn: “ Come mi spiego la prestazione? Abbiamo giocato contro una grande squadra che ha avuto la possibilità di preparare nei dettagli questa partita. Siamo scesi venerdì dall’aereo e non abbiamo avuto l’opportunità di farlo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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