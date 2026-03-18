Il tecnico del Bologna ha elogiato Bernardeschi, sottolineando come il suo contributo sia fondamentale per la squadra. Ha evidenziato le prestazioni dell’ex giocatore della Juventus, descrivendolo come una risorsa importante nel reparto offensivo. La fiducia del tecnico si riflette nel modo in cui si rivolge a Bernardeschi, apprezzandone l’impatto durante le partite. La squadra biancoblù si affida molto alle sue qualità in campo.

Bernardeschi continua ad essere l’arma in più del Bologna e Italiano è andato ad esaltare le prestazioni dell’ex giocatore della Juve. Le sue parole. Il ritorno al centro del villaggio calcistico di un talento ritrovato sta facendo discutere gli addetti ai lavori, specialmente dopo le ultime prestazioni convincenti che hanno riacceso i riflettori su Bernardeschi. Il fantasista, rientrato in Italia con una voglia matta di dimostrare il suo valore, sembra aver trovato l’ambiente ideale per esprimere nuovamente tutto il suo potenziale tecnico e atletico. A fare il punto della situazione è stato il suo allenatore, che ha voluto sottolineare l’importanza del giocatore all’interno dello scacchiere tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardeschi, l’ex Juve esaltato da Italiano: cosa ha detto il tecnico del Bologna sul proprio giocatore

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