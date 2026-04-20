Federico Bernardeschi ha condiviso un messaggio sui social network, ringraziando i tifosi dopo un evento che si è svolto ieri sera. Nell'occasione, l’atleta ha espresso la propria emozione per l’esperienza vissuta, definendola indescrivibile. Il calciatore ha rivolto parole di gratitudine a coloro che hanno partecipato, accompagnando il messaggio con una fotografia. La serata ha suscitato un forte coinvolgimento tra i presenti e sui social media.

di Angelo Ciarletta Federico Bernardeschi saluta emozionato i tifosi bianconeri sui social dopo il tributo di ieri sera. Vediamo cosa ha detto il centrocampista. La Juve ha reso omaggio a Federico Bernardeschi durante il match contro il Bologna. Entrato in campo nel finale, il calciatore ha ricevuto cori e scroscianti applausi dai suoi vecchi tifosi, nonostante sia stato poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Come riportato dal profilo Instagram del giocatore, il momento lo ha profondamente toccato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardeschi emozionato: «Quello che mi avete fatto vivere ieri sera è stato qualcosa di indescrivibile. Grazie ad ognuno di voi» – FOTO

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