Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si passerà all’ora legale. Le lancette verranno spostate avanti di un’ora, modificando così la durata delle giornate e influenzando gli orari di luce naturale. Questa modifica riguarda tutti i paesi che adottano il cambio orario e permette di risparmiare energia. Le date e gli orari precisi sono stati ufficializzati dalle autorità competenti.

Ora legale 2026: il cambio avverrà nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Scopri come cambiano le giornate e i vantaggi sul risparmio energetico. L’ora legale sta per tornare, portando con sé la promessa di pomeriggi più luminosi e un primo assaggio di atmosfera estiva. Nel 2026, la transizione dall'assetto invernale a quello primaverile avverrà con un leggero anticipo rispetto all'anno precedente, inserendosi in un ciclo di variazioni che ci accompagnerà per i prossimi tre anni. Come di consueto, il passaggio avverrà durante l'ultimo fine settimana di marzo, segnando ufficialmente l'inizio di una stagione all'insegna della luce naturale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ora legale 2026: date, orari e tutto quello che c’è da sapere sul cambio delle lancette

