Sarà il ministro dell' Agricoltura Francesco Lollobrigida ad inaugurare Macfrut 2026 | il programma

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, aprirà la 43esima edizione di Macfrut, la fiera dedicata al settore dell’ortofrutta. L’evento si svolgerà presso il Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, con l’ingresso previsto alle ore 9. La cerimonia di inaugurazione è prevista nei primi giorni dell’evento.

Sarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile (ingresso ore 9.30-18.00). La cerimonia di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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