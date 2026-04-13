Macfrut la 26esima edizione la più internazionale | espositori da cinque continenti Ministri anche da Libano e Siria
La 26esima edizione di Macfrut si distingue per la sua natura sempre più internazionale, con espositori provenienti da cinque continenti. Durante l’evento sono stati registrati un aumento dei buyer superiore al 20 per cento rispetto all’anno precedente. Sono intervenuti cinque ministri, tra cui rappresentanti di Siria, Libano, Repubblica Dominicana e Italia. Numerose delegazioni e rappresentanze diplomatiche hanno partecipato alla manifestazione, che ha visto anche la presenza di eventi esclusivi.
Crescita dei buyer in doppia cifra (+20%), espositori da cinque continenti, eventi esclusivi, ben cinque ministri di Agricoltura e Commercio in fiera (Siria, Libano, 2 dalla Repubblica Dominicana e Italia) insieme a numerose delegazioni e ambasciate. Macfrut si conferma il crocevia mondiale della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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