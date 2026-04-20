Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nell' ultimo weekend di aprile

Durante l'ultimo fine settimana di aprile, la città di Como ha visto diverse aree dedicate ai mercati. I due principali, riconosciuti come mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e all’interno del Mercato coperto. Questi spazi sono stati frequentati da visitatori e venditori, offrendo una varietà di prodotti e articoli durante le giornate di mercato. La presenza di questi mercati rappresenta una tradizione consolidata nella zona.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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