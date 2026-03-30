Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nell' ultimo weekend di Pasqua

Durante l'ultimo weekend di Pasqua, la città ha visto la presenza di diversi mercati, tra cui due riconosciuti come storici dalla Regione Lombardia. Uno si svolge lungo le mura, mentre l’altro si trova nel Mercato coperto. Entrambe le aree sono state frequentate da visitatori e commercianti in queste giornate di festività, offrendo una varietà di prodotti e bancarelle.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. All'interno di questo mercato si trovano negozi, aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato, bancarelle agricole dei produttori comaschi. Durante l’anno si tengono anche diversi mercatini occasionali, rassegne hobbistiche ed enogastronomiche nel centro storico, sotto le mura o nella zona a lago e in piazza San Fedele. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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