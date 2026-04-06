Gli Stati Uniti e l’Iran stanno valutando una proposta di accordo di pace inviata dal Pakistan, mentre nel frattempo si diffonde la notizia dell’uccisione del responsabile dei servizi segreti dei pasdaran. La consegna del piano di pace avviene in un momento di tensione crescente, accentuato dal fatto che l’uccisione del leader delle operazioni segrete peggiora ulteriormente le relazioni tra le due nazioni. La situazione si svolge in un quadro di negoziati complessi e in evoluzione.

Proprio mentre Usa e Iran ricevono una bozza d’accordo per un piano di pace dal Pakistan, sul tavolo dei negoziati per una tregua di 45 giorni piomba la notizia dell’uccisione del capo degli 007 dei pasdaran. Una concomitanza a dir poco dirompente: mentre si discute di tregua, la guerra sul campo (e sul fronte dell’Intelligence) segna un nuovo colpo: con un comunicato reso noto dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, e citato dai media di Teheran, aleggia come una pesante ombra sulle trattative la notizia dell’uccisione di Seyed Majid Khademi, colpito in un raid attribuito a Usa e Israele. Ucciso in un raid il capo degli 007 dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa e Iran ricevono un piano di pace dal Pakistan. E sul tavolo dei negoziati piomba l’uccisione del capo degli 007 dei pasdaran

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