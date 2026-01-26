Due sorelle bulgare sono state arrestate a Padova con l'accusa di aver commesso un furto ai danni di un turista coreano, utilizzando tecniche di destrezza su un tram. Le misure adottate includono il divieto di dimora nel Veneto e l’ordine di lasciare l’Italia entro 10 giorni. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità locali verso la sicurezza e la prevenzione di reati in ambito urbano.

Due sorelle bulgare senza fissa dimora sono state arrestate per furto con destrezza a Padova, dopo essere state sorprese a sottrarre il portafoglio a un turista coreano a bordo di un tram. L’arresto è stato convalidato e per entrambe è stato disposto il divieto di dimora nella regione Veneto, oltre a un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di giovedì 22 gennaio, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei furti sui mezzi pubblici nel centro cittadino di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due sorelle arrestate a Padova, così hanno messo a segno un furto ai danni di un turista coreano

Leggi anche: Furto di mutande da 4mila euro a Corato, due uomini e una donna nei guai: come hanno messo a segno il colpo

Rubano il cellulare a una turista vicino piazza Venezia: due donne arrestate, due complici in fugaDue donne sono state arrestate dopo aver sottratto il cellulare a una turista vicino a piazza Venezia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Pickpocket a bordo del tram ai danni di un 37enne coreano: arrestate due sorelle bulgare; Dopo i massacri, in Iran è in corso una repressione di tipo militare; Ary Abittan: due sorelle arrestate per aver interrotto il suo spettacolo; Due sorelle si combattono a Pristina.

Rubano il portafogli ad un turista sul tram: in manette due sorelleL'attività della Squadra Mobile si è svolta il 22 gennaio a Padova e ha portato all'arresto di una coppia di bulgare già note alle forze dell'ordine per reati analoghi. Dopo l'arresto e il processo pe ... padovaoggi.it

Libertà per i fratelli e le sorelle arrestate. NO ICE NO Kings x.com

SET TV. . Il Cilento protagonista su RaiUno con le sorelle Ferolla - facebook.com facebook