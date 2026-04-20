La Calabria sta partecipando a una competizione europea nel settore turistico, con diverse candidature che potrebbero influenzare il futuro dello sviluppo della regione. La sfida riguarda il conseguimento di un riconoscimento a livello europeo previsto per il 2027. La regione mira a distinguersi in questa gara, puntando a ottenere un ruolo di rilievo nel panorama turistico continentale.

La corsa per il riconoscimento europeo nel settore turistico vede la Calabria protagonista con una serie di candidature potenzialmente decisive per lo sviluppo locale. L’eurodeputata Princi ha infatti annunciato l’apertura ufficiale delle domande per il premio Capitali Europee del Turismo 2027, un titolo che punta a premiare le amministrazioni capaci di coniugare visione strategica e capacità progettuale, con la scadenza fissata per il 12 giugno 2026. Il prestigioso marchio di qualità dell’Unione Europea sarà assegnato a due diverse destinazioni, divise per dimensione demografica: una città con un’utenza superiore ai 100.000 abitanti e un centro urbano compreso nella fascia tra i 25.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo: la sfida della Calabria per il titolo europeo 2027

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