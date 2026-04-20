Il settore turistico in Calabria sta attraversando un momento difficile, con strutture e servizi colpiti dai recenti eventi climatici. La ripresa si scontra con una crisi energetica a livello internazionale, che ha portato a problemi nella disponibilità di carburante per i voli. La combinazione di queste situazioni sta creando una situazione di incertezza per le attività turistiche nella regione.

Il comparto turistico calabrese affronta una fase di profonda instabilità operativa, dove la ripresa strutturale dopo i danni climatici si scontra con un’imprevista crisi energetica internazionale che minaccia la logistica dei trasporti aerei. Mentre le strutture ricettive e i lidi lavorano per essere operativi entro due settimane, il timore che la carenza di carburante per gli aeromobili possa bloccare i flussi verso la regione sta trasformando la pianificazione estiva in un esercizio di gestione dell’incertezza. Resilienza operativa e riparazioni post-maltempo. La stagione balneare 2026 si avvia su un terreno segnato dalle ferite lasciate dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo in Calabria: tra danni meteo e crisi carburante aerei

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