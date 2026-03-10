Brennero | 10,5 miliardi e fine lavori al 2034

Il progetto della Galleria di Base del Brennero, iniziato diversi anni fa, prevede ora il termine dei lavori nel 2034 e un investimento complessivo di 10,5 miliardi di euro. La data di conclusione è stata spostata di diversi anni rispetto ai piani iniziali. Il costo totale del progetto ha raggiunto questa cifra, rendendo noto il nuovo cronoprogramma.

Il completamento della Galleria di Base del Brennero è stato spostato al 2034, con un costo totale che ha raggiunto i 10,5 miliardi di euro. I lavori infrastrutturali hanno subito un’espansione significativa dei tempi e delle spese a causa di ritardi negli appalti per l’attrezzaggio ferroviario e di normative austriache sulla sicurezza. Sebbene il cantiere abbia già coperto il 90% dei 230 chilometri complessivi, la consegna finale subisce slittamenti cronici legati alla burocrazia internazionale tra Italia e Austria. La gestione dell’opera rimane un nodo irrisolto tra Rfi e ÖBB, mentre l’inizio effettivo del traffico sarà posticipato ulteriormente per le fasi di collaudo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

