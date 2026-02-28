Il ponte San Michele slitta al 2034 | Bisogna tutelare il Vimercatese

Il nuovo ponte San Michele, previsto in regione, sarà completato nel 2034, con un ritardo rispetto alle aspettative iniziali. La decisione di posticipare l’apertura deriva da questioni tecniche e logistiche, mentre il territorio del Vimercatese dovrà affrontare le conseguenze di questa attesa prolungata. La data di consegna è stata ufficialmente comunicata, ma i problemi di sicurezza e viabilità continuano a essere al centro dell’attenzione.

Nuovo ponte San Michele in Regione, l’entrata in servizio slitta al 2034, ma i problemi per il territorio restano. La nuova data, fra progettazione e appalto, è emersa durante un’audizione in Commissione Infrastrutture e Trasporti, a Palazzo Lombardia. Nel Vimercatese si teme l’impatto del traffico soprattutto pesante che il nuovo viadotto fra Calusco e Paderno, sponda Bergamasca e sponda Lecchese dell’Adda, porterà con sé, ma anche l’abbinata con Pedemontana e il consigliere di Forza Italia Jacopo Dozio, adesso, richiama l’attenzione sulla Pedegronda ferroviaria. L’infrastruttura costerà 356 milioni di euro, sarà lunga 3,6 chilometri, il cantiere dovrebbe durare 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ponte San Michele slitta al 2034: "Bisogna tutelare il Vimercatese" Il nuovo San Michele non sarà pronto prima del 2034. Per il progetto un concorso internazionaleAll’aggiudicazione del progetto, prevista entro l’anno, seguiranno lo studio di fattibilità tecnica-economica, che verificherà anche le ricadute sui... Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele”Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. Una raccolta di contenuti su San Michele. Temi più discussi: Paderno: sul San Michele le riprese per una docufiction; Calusco, il nuovo ponte sull'Adda pronto non prima del 2034. Presto un concorso internazionale per il progetto; Nuovo Ponte di San Michele, via al concorso; San Michele, il ponte scade tra quattro anni, ma il nuovo nel 2034. Il ponte San Michele slitta al 2034: Bisogna tutelare il VimercateseNella Brianza orientale si teme l’impatto del traffico soprattutto pesante oltre ai cantieri della tratta D Breve. Il consigliere regionale Dozio chiede attenzione per il territorio e lumi sul progett ... ilgiorno.it Il futuro San Michele. Il ponte pronto nel 2034. Costo 357 milioni di euroPaderno d’Adda, la spesa potrebbe variare in base alle scelte progettuali. La circolazione ferroviaria sarà sospesa per almeno otto mesi. ilgiorno.it Sacra di San Michele (Torino) - facebook.com facebook