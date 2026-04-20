Le persone affette da tumori devono affrontare costi aggiuntivi legati alla tossicità finanziaria, un fenomeno che influisce sulla capacità di completare le terapie. Tra le spese ci sono prenotazioni, ticket sanitari e farmaci da acquistare, che aumentano il peso economico delle cure. Questi fattori rendono ancora più complesso il percorso di chi combatte contro la malattia, creando ostacoli di natura finanziaria alla prosecuzione delle terapie.

Una persona malata di tumore e i suoi famigliari, oltre a tutte le difficoltà relative al dover affrontare le cure e alle conseguenze che questo comporta, deve fare i conti con i costi che si è costretti a sostenere dopo la scoperta della patologia. Tra ticket sanitari, farmaci, trasporti, magari visite private aggiuntive, le spese per chi scopre di avere un tumore aumentano vertiginosamente portando a un peggioramento generale della qualità della vita. Non si tratta soltanto di una considerazione sociologica ma di un aspetto della cura delle persone che viene studiato dai sistemi sanitari e che prende il nome di tossicità finanziaria, traduzione italiana di financial toxicity.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tumori, la tossicità finanziaria incide sulla riuscita delle cure. Di cosa si tratta?

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