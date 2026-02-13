I palazzi Donini e Cesaroni si illuminano di blu per la ricerca sulla sindrome Angelman | ecco di cosa si tratta
I palazzi Donini e Cesaroni si sono illuminati di blu per sostenere la ricerca sulla sindrome di Angelman, una malattia genetica rara che colpisce soprattutto bambini e provoca gravi problemi di sviluppo e comunicazione. La decisione arriva dopo che la Giunta regionale dell’Umbria e l’Assemblea legislativa hanno deciso di partecipare alla Giornata internazionale dedicata a questa condizione, prevista per il 15 febbraio 2026. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere il finanziamento di studi scientifici.
"E' una sindrome neurologica rara che colpisce circa una persona ogni 15.000 e si manifesta con grave disabilità intellettiva, assenza di linguaggio" La Giunta regionale dell’Umbria e l'Assemblea legislativa dell'Umbria hanno aderito alla Giornata internazionale della sindrome di Angelman, in programma il 15 febbraio 2026, accogliendo l’invito di FAST Italia (Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics). In occasione della Giornata, la facciata di Palazzo Donini e Palazzo Cesaroni saranno illuminata simbolicamente di blu. L’illuminazione fa parte di una campagna internazionale di sensibilizzazione, alla quale aderiscono oltre 50 organizzazioni Angelman in tutto il mondo, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza globale su questa rara patologia genetica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
