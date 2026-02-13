I palazzi Donini e Cesaroni si illuminano di blu per la ricerca sulla sindrome Angelman | ecco di cosa si tratta

I palazzi Donini e Cesaroni si sono illuminati di blu per sostenere la ricerca sulla sindrome di Angelman, una malattia genetica rara che colpisce soprattutto bambini e provoca gravi problemi di sviluppo e comunicazione. La decisione arriva dopo che la Giunta regionale dell’Umbria e l’Assemblea legislativa hanno deciso di partecipare alla Giornata internazionale dedicata a questa condizione, prevista per il 15 febbraio 2026. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere il finanziamento di studi scientifici.

