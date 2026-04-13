Un nuovo studio condotto presso la Città della Salute di Torino evidenzia un aumento della tossicità finanziaria legata ai tumori. Sono stati analizzati vari aspetti, tra cui i costi dei ticket, dei farmaci, dei trasporti, degli esami di controllo e delle terapie di supporto. La carenza di servizi pubblici adeguati spinge molte persone a ricorrere a strutture private per queste prestazioni.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Ticket, farmaci, trasporti, esami di controllo spesso nel privato per assenza di offerta nel pubblico, terapie di supporto. Queste e altre voci contribuiscono a creare il carico economico che pesa su chi si ammala di tumore. Si chiama 'tossicità finanziaria' (financial toxicity), effetto collaterale spesso sottovalutato del tumore e delle terapie oncologiche. La qualità della vita peggiora e in casi estremi si arriva a contrarre debiti, vendere beni, interrompere le cure. Negli Stati Uniti è riconosciuta come fattore prognostico negativo. Ma cosa succede in Italia? "Nonostante il servizio sanitario italiano...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, 'tossicità finanziaria in aumento'. Studio Città Salute Torino

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