Tumori cerebrali messo a punto un sistema in 3D per testare nuovi farmaci contro il glioma

È stato sviluppato un nuovo sistema in tre dimensioni che permette di testare i farmaci contro il glioma di basso grado, un tumore che interessa il sistema nervoso centrale e che si manifesta frequentemente nei bambini. Questo modello sperimentale mira a migliorare la comprensione delle risposte delle cellule tumorali ai trattamenti, offrendo uno strumento più realistico rispetto ai modelli tradizionali. La tecnologia potrebbe rappresentare un passo avanti nella ricerca di terapie più efficaci.

Un sistema sperimentale in tre dimensioni per studiare la risposta ai farmaci nel glioma di basso grado, un tumore del sistema nervoso centrale che si manifesta spesso in età pediatrica. Il progetto, sviluppato dalla Sapienza e dall’università di Trento, insieme all’ospedale pediatrico Bambino.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Tumori cerebrali, un farmaco sperimentale delle Marche cura il glioma maligno e ottiene il riconoscimento Fda. “Grande orgoglio”Montecosaro (Macerata), 14 aprile 2026 – Un'eccellenza scientifica che parte dal cuore delle Marche e conquista l'attenzione della massima autorità...

Addio al tremore senza bisturi: la rivoluzione degli ultrasuoni al Besta. Efficace contro il Parkinson, promettente contro tumori cerebrali e AlzheimerÈ a tutti gli effetti un’operazione al cervello, ma senza bisturi e anestesia generale, in grado di eliminare i tremori invalidanti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sanita': tumori cerebrali, sistema 3D per valutare possibili farmaci anti-glioma; Tumori cerebrali, emergono segnali batterici nel microambiente di gliomi e metastasi; Lotta ai tumori cerebrali, sistema sperimentale 3D sviluppato dall'Università di Trento: studia la risposta ai farmaci; Cura di tumori cerebrali, premio per il farmaco sperimentale realizzato da un’azienda di Montecosaro.

Tumori cerebrali. Messo a punto un sistema sperimentale 3D per valutare i farmaci contro il gliomaI risultati del progetto sviluppato da Università di Trento, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Sapienza Università di Roma sono stati pubblicati su Molecular Cancer. quotidianosanita.it

Tumori cerebrali: Univ. Trento, Osp. Bambino Gesù e La Sapienza, un sistema sperimentale 3D per valutare i possibili farmaci contro il gliomaÈ stato messo a punto un sistema sperimentale in tre dimensioni per studiare la risposta ai farmaci nel glioma di basso grado, un tumore del sistema nervoso centrale che si manifesta spesso in età ped ... agensir.it

La #ricercaSapienza della settimana: Tumori cerebrali, sistema sperimentale 3D per valutare i possibili farmaci contro il glioma Uno studio tutto italiano ha messo a punto un sistema sperimentale in tre dimensioni per studiare la risposta ai farmaci nel gliom - facebook.com facebook

Sviluppato un modello 3D per riprodurre in laboratorio i tumori cerebrali pediatrici: è il più avanzato finora. Lo studio, coordinato da Luca Tiberi ( @CIBIO_UniTrento) si concentra su due dei tumori maligni più comuni e aggressivi nei bambini. L'articolo: mag.un x.com