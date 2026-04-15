Tumori cerebrali un farmaco sperimentale delle Marche cura il glioma maligno e ottiene il riconoscimento Fda Grande orgoglio

Un farmaco sperimentale sviluppato nelle Marche ha mostrato risultati positivi nel trattamento del glioma maligno, un tumore cerebrale. Dopo studi clinici, ha ricevuto il riconoscimento dalla Food and Drug Administration, l’ente regolatorio statunitense. La notizia è stata comunicata da un centro di ricerca locale, che ha annunciato il successo del progetto. La scoperta rappresenta un passo avanti nella lotta contro questa forma aggressiva di tumore cerebrale.

Montecosaro (Macerata), 14 aprile 2026 – Un'eccellenza scientifica che parte dal cuore delle Marche e conquista l'attenzione della massima autorità sanitaria degli Stati Uniti. L'azienda Acom, realtà di Montecosaro (Macerata) specializzata nello sviluppo di radiofarmaci, ha segnato un punto cruciale nella lotta contro una delle patologie oncologiche più gravi: il glioma maligno. Un farmaco sperimentale ha infatti ottenuto la "Orphan Drug Designation", venendo ufficialmente riconosciuto come "farmaco per patologia rara" dalla prestigiosa Fda (Food and Drug Administration), l’ente governativo che regola i prodotti farmaceutici in America. https:www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori cerebrali, un farmaco sperimentale delle Marche cura il glioma maligno e ottiene il riconoscimento Fda. “Grande orgoglio” Notizie correlate Leggi anche: Tumori: glioma, Fda riconosce come farmaco orfano l'isotopo rame-64 sviluppato nelle Marche Leggi anche: Neurologi: "Per tumori cerebrali la svolta della medicina di precisione" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tumori cerebrali, un modello 3D per studiare il glioma pediatrico e testare nuovi farmaci; Tumori cerebrali: un sistema 3D sperimentale per testare farmaci contro il glioma pediatrico; Tumori cerebrali pediatrici: un sistema 3D sperimentale per testare nuovi farmaci contro il glioma; Un sistema 3D per studiare farmaci contro i tumori cerebrali: a svilupparlo l’Università di Trento. Tumori: glioma, Fda riconosce come farmaco orfano l'isotopo rame-64 sviluppato nelle Marche(Adnkronos) – Un farmaco sperimentale per la cura del glioma maligno, una patologia oncologica cerebrale di estrema gravità, messo a punto dalla Acom, azienda marchigiana di Montecosaro (Macerata) foc ... notizie.it Tumori cerebrali. Messo a punto un sistema sperimentale 3D per valutare i farmaci contro il gliomaI risultati del progetto sviluppato da Università di Trento, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Sapienza Università di Roma sono stati pubblicati su Molecular Cancer. quotidianosanita.it Tumori cerebrali, nelle Marche l'innovazione si fa strada: importante riconoscimento della Food and Drug Administration (FDA) americana per l'Acom di Montecosaro - facebook.com facebook Tumori cerebrali: sistema sperimentale 3D per valutare i possibili farmaci contro il glioma ospedalebambinogesu.it/tumori-cerebra… x.com