Tumore al seno Aifa approva ribociclib per ridurre il rischio della recidiva

L’Aifa ha approvato la rimborsabilità del farmaco ribociclib, prodotto da Novartis, destinato a ridurre il rischio di recidiva nel trattamento del tumore al seno. La decisione riguarda le pazienti che hanno già ricevuto terapie precedenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda farmaceutica, che ha reso noto l’autorizzazione ottenuta.

MILANO (ITALPRESS) – Novartis annuncia l'approvazione della rimborsabilità per ribociclib in associazione alla terapia endocrina (ET) con inibitori dell'aromatasi, per il trattamento adiuvante dei pazienti con tumore al seno in fase iniziale, positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HR+HER2-), ad alto rischio di recidiva, che include tutti i pazienti con malattia linfonodale positiva indipendentemente dalle altre caratteristiche cliniche. L'avviso di pubblicazione della determina di classificazione e prezzo sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.